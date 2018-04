Avondvierdaagse Hellevoetsluis dreigt niet door te gaan

De avondvierdaagse in Hellevoetsluis gaat mogelijk niet door. De organisatie heeft moeite om genoeg verkeersregelaars te vinden. Dat zegt organisator Belinda Gerretse tegen RTV Rijnmond.

Dit komt vooral omdat er hogere eisen worden gesteld aan de verkeersregelaars: de vrijwilligers die willen helpen met de begeleiding moeten nu een examen afleggen en dit moet online gebeuren. Dat is voor sommigen een te hoge drempel.

Er zijn nu zo’n twintig aanmeldingen binnen, terwijl de organisatie er op de drukste dag minimaal 47 nodig heeft.

Normaal gesproken lopen er zo’n 2.000 geregistreerde lopers mee, voornamelijk kinderen. Met ouders en begeleiders erbij loopt dat op tot 3.000 of 4.000 lopers.

Problemen

Meerdere organisaties van avondvierdaagsen in de regio hebben te maken met deze problemen. In Hoogvliet is dit jaar de avondvierdaagse geannuleerd: er waren problemen met de startlocatie en ook deze club had te weinig verkeersregelaars om het evenement veilig te kunnen begeleiden.