Schietpartij in woning Spijkenisse foto: streetview

In een woning aan de Dahliastraat in Spijkenisse is dinsdagmiddag geschoten. Volgens de politie is de dader daarna hard weggerend. De politie is met veel agenten naar de schutter op zoek.

Volgens de eerste informatie van de politie is er niemand gewond geraakt. Hoeveel mensen op het moment van de schietpartij in de woning aanwezig waren is nog niet duidelijk. Meer volgt.