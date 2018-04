Geen flappentap meer op Franselaan

Moeilijke tijden voor mensen die nog geld uit de pinautomaten willen halen; de flappentap sterft langzamerhand uit. Ook rond de Franselaan in Rotterdam Oud-Mathenesse is dit een probleem. In de hele wijk is geen flappentap meer.

Voor contant geld moeten mensen nu kilometers verder reizen naar Schiedam-Centrum of Spangen en winkeliers zien daling in hun omzet.

Een man stopt op de plek waar een pinautomaat stond. Werklui brengen panelen aan om het gat te verbergen waar het apparaat was. Een geïrriteerde blik maakt zich van de man meester als hij erachter komt dat de flappentap daadwerkelijk weg is. "Waar moet ik dan pinnen? De ING is weg en nu de ABN. Het is te triest voor woorden."



De plaatselijke bloemist is ook niet blij met de situatie want het ontbreken van pinautomaten kost hem omzet. "De impuls om even wat mee te nemen is weg."

Wat ook veel voorkomt is dat klanten vragen of ze extra geld mogen opnemen. Daar gaat hij niet aan beginnen. "Dan zouden we teveel contant geld in de zaak moeten hebben en dat is uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord. Dan wordt ik de bankautomaat en dat is niet de bedoeling."