Rotterdamse vliegtuigpassagier: 'We zijn door het oog van de naald gekropen'

"We hebben de landing moeten afbreken, want er lag iets op de baan wat daar niet hoort...." Dat hoorde Rotterdammer Hugo van Ringelenstijn onlangs op een rustige toon vanuit de cockpit tijdens zijn vlucht van Bonaire naar Schiphol. Dinsdag kwam Hugo van Ringelenstijn achter de ware toedracht van de plotselinge doorstart.De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start namelijk een onderzoek naar een bijna botsing tussen twee vliegtuigen.

Volgens de OVV maakte het vliegtuig van Van Ringelenstijn op het allerlaatste moment een doorstart om een ander toestel te ontwijken. Vlak daarvoor had het andere vliegtuig toestemming gekregen om op te stijgen van een andere baan. De vliegtuigen kwamen daarop dicht bij elkaar, omdat het verlengde van de twee banen elkaar kruisen.

"Na de doorstart ging het vliegtuig met een scherpe bocht naar rechts. Het duurde bijna een kwartier voordat we weer konden landen", zegt Van Ringelenstijn.

"We zijn volgens mij door het oog van de naald gekropen. We wachten het onderzoek met spanning af want we hebben denk ik allemaal wel vragen over wat er had kunnen gebeuren."