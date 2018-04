Restaurant Unicum in Hoek van Holland is dicht

Het restaurant is een begrip in Hoek van Holland.

Restaurant Unicum in Hoek van Holland is niet meer: de deuren waren dit Paasweekend voor het laatst open. Het restaurant maakt plaats voor nieuwbouw.

Aad Veerman, boegbeeld van het restaurant: "Mensen verliezen met deze zaak wel een soort huiskamer. Veel mensen komen hier al veertig, vijftig jaar binnen. Het is wel een stukje leven, een stukje herinnering dat we nu gaan missen."

Veerman is al jarenlang betrokken bij Unicum. "Het was een begrip voor het Westland. Vroeger was er geen Gran Canaria, dan kwam de Rotterdammer hier op vakantie. Dat was een wereldtijd: grote terrassen, 's zomers volle bak. En 's winters zag je geen hond!"

Het pand waar het restaurant in zit, is verkocht en de locatie wordt herontwikkeld. Gesproken wordt over winkeltjes, hotels, restaurants, misschien ook wel woningen. Op die manier moet Hoek van Holland straks ook in de winter toeristen trekken.

Veerman is positief: "Hoek van Holland is in ontwikkeling en dat is keihard nodig. De sluiting van het restaurant is een goede stap voor de toekomst."