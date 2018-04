Overslagbedrijf HES International overgenomen

HES heeft terminals in de haven van Rotterdam en in de Botlek.

Overslagbedrijf HES International met terminals in de haven van Rotterdam is overgenomen door een consortium van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en de Australische investeerder Macquarie.

HES heeft in totaal achttien overslagbedrijven. Behalve in Rotterdam zijn er bijvoorbeeld ook terminals in Amsterdam. Het bedrijf houdt zich bezig met de overslag van onder meer steenkool, olie en andere grondstoffen.

Persbureau Reuters meldde eerder al dat de twee partijen de beste papieren hadden voor een overname. Er werd niet gemeld hoeveel geld met de overname is gemoeid, maar volgens Reuters zou het gaan om een bedrag van 2 miljard euro.

HES was tot drie jaar geleden beursgenoteerd, maar werd toen door investeringsfondsen Carlyle en Riverstone gekocht.