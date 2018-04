Enorm kraanschip vaart haven Rotterdam binnen

Het op een na grootste kraanschip ter wereld, de Saipem 7000, voer dinsdag de haven van Rotterdam binnen. Het gevaarte krijgt een onderhoudsbeurt bij Keppel Verolme.

Het schip werd in de jaren '80 gebouwd in Trieste. Het paste niet in een droogdok, dus de twee losse helften van het schip moesten buiten het droogdok aan elkaar gelast worden. Daarna werd het gevaarte ingezet bij de bestrijding van oliebranden. De belangrijkste taak is nu zwaar hijswerk van boorplatformen in de Noordzee.



De Saipem 7000 in actie: