Ombudsman Rotterdam: gemeente, denk eens vanuit de Rotterdammer

De communicatie van de gemeente Rotterdam kan en moet een stuk beter, vindt ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. In het jaarverslag van 2017 noemt Zwaneveld diverse voorbeelden van mensen die geld of hulp misliepen door slechte communicatie van de gemeente.

"De gemeente verwacht dat haar inwoners zelfredzaam zijn. Voor sommige mensen ligt die lat te hoog. Zij hebben echt een helpende hand nodig en die ontbreekt te vaak."

Geen brief meer

Eén van de voorbeelden van de ombudsman gaat over de aanvraag van de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg. Waar mensen eerst een brief kregen met informatie, moeten Rotterdammers de informatie vaker van de gemeentelijke website en uit de media halen, vertelt Zwaneveld."Mensen komen bij mij en vertellen dat zij geen bericht hebben ontvangen en nu te laat zijn. Hierdoor lopen zij de bijdrage mis, terwijl ze dat geld hard nodig hebben", zegt Zwaneveld.

Mensen voelen zich 'niet gehoord en gezien' door gemeente, stelt Zwaneveld. Ook mensen die wel zelfredzaam zijn, raken gefrustreerd, merkt ze.

Schrijnende gevolgen

"Traag en slordig handelen van de gemeente kan schrijnende gevolgen hebben." Zo moest een gezin onnodig een jaar lang van enkele tientjes per maand rondkomen, zo staat in het jaarverslag.

"Een gehandicapte vrouw zat bijna een half jaar noodgedwongen thuis omdat de aanvraag van haar nieuwe elektrische rolstoel zo lang duurde. En omdat de vergoeding voor het individuele taxivervoer niet geregeld was, moest iemand keer op keer een afspraak met de longarts afzeggen."

Wel minder klachten

In 2017 zijn in vergelijking met een jaar eerder minder klachten binnengekomen. 1500 telefonische vragen en klachten konden direct afgehandeld worden. Daarnaast kwamen in 2017 nog 1491 geregistreerde klachten over de gemeente binnen. Dat is 7 procent minder dan in 2016.