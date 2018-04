Deel dit artikel:











Eurostar rijdt eerste rit Rotterdam - Londen Eurostar

De Eurostar is woensdag officieel in gebruik genomen. Over de komst van de snelle trein tussen Amsterdam en Londen is jarenlang gesproken. Rond 09:00 vertrekt de eerste trein vanuit Rotterdam naar Londen en rond het middaguur arriveert de eerste trein vanuit de Britse hoofdstad.

Vanaf Londen zijn reizigers binnen drie uur in Rotterdam . Vanuit Nederland duurt de reis nog een uur langer. In Brussel moeten reizigers namelijk voorlopig nog uitstappen voor een paspoort- en bagagecontrole. Er lopen onderhandelingen met Groot-Brittannië om in de toekomst de douanecontrole in Rotterdam al plaats te laten vinden. Supersnel naar Londen

voor de komst van de Eurostar. Vanwege de lengte van de internationale trein was het noodzakelijk het perron te verbreden en verlengen. Ook werd de plafondverlichting vernieuwd en zijn er bankjes verplaatst. Op Rotterdam Centraal is perron 1 verbouwd voor de komst van de Eurostar. Vanwege de lengte van de internationale trein was het noodzakelijk het perron te verbreden en verlengen. Ook werd de plafondverlichting vernieuwd en zijn er bankjes verplaatst. "Het is fantastisch dat Nederlanders nu zonder gebruik te maken van vliegtuig, auto of boot, duurzaam naar het hart van Londen kunnen reizen", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Bericht gaat verder onder de tweet.

Met de trein naar Parijs

Van Veldhoven is ook enthousiast over het initiatief om de Thalys rechtstreeks naar Luchthaven Charles de Gaulle (Parijs) en Marne la Vallée (Disneyland) te laten rijden. Van Veldhoven is ook enthousiast over het initiatief om de Thalys rechtstreeks naar Luchthaven Charles de Gaulle (Parijs) en Marne la Vallée (Disneyland) te laten rijden. Vanaf april 2019 gaat de trein twee keer per dag op dit traject. De Thalys gaat niet vaker rijden, want de trein rijdt nu al twee keer per dag vanuit Amsterdam naar Lille. Wel wordt de eindhalte gewijzigd, waardoor reizigers naar Disneyland niet meer hoeven over te stappen.