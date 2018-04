Vijf tips over…GENIETEN!

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: om je op de valreep niet al te veel zenuwen meer aan te praten over voeding, rusten en andere marathonperikelen, geef ik je een aantal tips over hoe je het beste kunt genieten van alles wat met dit oer-Rotterdamse feest te maken heeft.

Tip 1: Je startnummer ophalen is geen administratieve handeling. Nee, het is een uitje. Je maakt er een feestje van met andere hardloopvrienden of met jouw supporters.

Tip 2: Het is geen grap, je mag echt pannenkoeken bakken en ze bestrooien met alles wat jij maar lekker vindt. O ja, stop wel voordat je misselijk wordt.

Tip 3: Je hebt een excuus om iedereen in je omgeving te commanderen en op te dragen wat voor jou goed is. Vergeet trouwens niet om al die mensen op 9 april op gepaste wijze te bedanken dat ze rekening gehouden hebben met jou.

Tip 4: Geniet van de marathon. Echt waar: GENIET! Geniet van Lee Towers, geniet van het bulderende startschot, geniet van twee keer de Erasmusbrug, geniet van het rijendikke publiek bij Slinge, geniet van het mooiste stadion van Nederland, geniet van het eindeloos lange Havenspoorpad, geniet van die smerige gelletjes, geniet van het weer (weer of geen weer, je hebt je niet voor niets ingeschreven), geniet van het Kralingse Bos, geniet van je supporters, zwaai, wees blij, geniet van de snoeiharde trommels in de tunnel, geniet van de eerste kilometer en geniet van de laatste kilometer, geniet van de tweede kilometer, geniet van elke kilometer, geniet van de Coolsingel, geniet van je medaille, geniet van Rotterdam en geniet van de Rotterdammers. GENIET! Echt waar.

Tip 5: Vergeet niet om na de marathon nog de hele dag je medaille te dragen. Aan alles en iedereen, op welke marathon afterparty ook laat jij je medaille zien.