Drugsdealende familie uit Schiedam opgepakt

Acht familieleden uit Schiedam zijn opgepakt voor drugshandel. De Schiedammers van 26 tot 58 jaar zouden allemaal werkzaam zijn bij 'een crimineel familiebedrijf', meldt de politie. De familie zou ook veel overlast hebben veroorzaakt voor omwonenden.

Agenten hebben ook nog twaalf personen buiten de familie opgepakt. De twaalf (18 tot 54 jaar) waren volgens de politie onderdeel van het 'criminele samenwerkingsverband'.

Grote hoeveelheden harddrugs

Het onderzoek begon in augustus 2017 met de aanhouding van een 26-jarige Schiedammer. In zijn woning werden grote hoeveelheden harddrugs gevonden. Agenten hielden de familie vervolgens in de gaten.

"Niet alleen meldingen over de handel in verdovende middelen, maar ook over bedreiging, intimidatie, vernieling en andere overlast gevende zaken waren aanleiding om door te pakken", meldt de politie.

Schiedam en Vlaardingen

Na verder onderzoek heeft de politie nog drugs, verpakkingsmateriaal en een nepvuurwapen gevonden. De vondsten zijn gedaan in een garagebox aan de Holysingel en in een woning aan de Van Bleiswijkstraat in Vlaardingen en in een woning aan de Johan Wagenaarstraat in Schiedam.

Veertien van de twintig verdachten zijn alweer op vrije voeten, maar blijven verdachten in de zaak. De andere zes zitten nog steeds vast.