Ronnie Flex en Alain Clark voor het eerst op Wantijpop

Ronnie Flex, Alain Clark en Jett Rebel treden op bij Wantijpop in Dordrecht. Het festival in het Wantijpark vindt zaterdag 2 juni plaats van 12:30 uur tot 23:00 uur.

Ronnie Flex was dit jaar de grote winnaar van de Edison Awards en ging naar huis met twee Edisons. Voor zowel Ronnie Flex, als Alain Clark is het de eerste keer dat zij te bewonderen zijn in het Wantijpark. Jett Rebel stond in 2015 al op Wantijpop.

Daarnaast zullen ook Sue the Night, Jeangu Macrooy, The Overslept en Funkanizer optreden op het hoofdpodium. Naast dit podium is er ook een podium met lokaal talent. De allerkleinste bezoekers kunnen terecht in de Kindertuin van Koning Eik.