VGZ stopt met beleggen in te dure medicijnen Het VGZ-kantoor in Gorinchem

Zorgverzekeraar VGZ is gestopt met het beleggen in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor medicijnen. Aanleiding is dat het Zorginstituut die handelwijze van farmaceuten niet-ethisch noemt. VGZ laat dat weten na berichtgeving in de Volkskrant.

VGZ heeft momenteel nog een kantoor in Gorinchem. In 2015 maakte VGZ bekend het kantoor in 2018 te willen sluiten. "Wij sluiten de farmaceutische industrie echter niet uit bij onze beleggingen. Dat zou in onze ogen ook niet terecht zijn", laat VGZ weten. Er zijn nu twee bedrijven geschrapt uit de beleggingslijst, omdat zij te hoge prijzen vroegen. Alle zorgverzekeraars samen beleggen voor enkele miljoenen in bedrijven die torenhoge prijzen vragen voor hun geneesmiddelen, schrijft de Volkskrant. Dat is strijdig is met het doel van verzekeraars om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden, concludeert de krant. VGZ kan zich daar in vinden: "Wij moeten de zorg betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom voelden sommige beleggingen ongemakkelijk."