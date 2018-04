Agent gewond na arrestatie Maassluis

Bij een aanhouding in Maassluis is dinsdagavond een agent gewond geraakt. Samen met een collega wilde hij een man aanhouden die weigerde om te rijden na een ongeluk.

De man stond in de file op de Doctor Albert Schweitzerdreef. Op kruising met de Maasdijk was een aanrijding geweest waarna twee vrouwen bekneld raakten in hun voertuig. De man weigerde om te rijden.

Volgens volgens lokale omroep WOS ging de man door het lint. Hij beledigde de agenten en kwam in verzet toen hij werd aangehouden. De man en de agent zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Van de twee vrouwen die betrokken waren bij het ongeval is één ook naar het ziekenhuis gebracht.