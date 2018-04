Deel dit artikel:











Rotterdam scoort in ANWB's file top 5 Foto: Lex van Lieshout (ANP)

In het eerste kwartaal van 2018 hebben meer files gestaan dan een jaar eerder. De filezwaarte, een combinatie van de duur en de lengte van een file, is tot nu toe 25 procent zwaarder dan in 2017, meldt de ANWB.

Rotterdam staat twee keer in de top 5 van files in de avondspits. De A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft staat op nummer drie. De A15 van Rotterdam richting Gorinchem bij Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht staat op de vijfde plek. Boosdoener

Vooral in de maand maart was er een toename van de filezwaarte. "Dit kwam door een groot aantal ernstige ongelukken waarbij vrachtauto's betrokken waren", laat de ANWB weten. "De vaak langdurige beperkingen voor het verkeer zorgden voor veel verkeershinder." De drukste dag van het kwartaal was dinsdag 27 maart. Op het drukste moment stond er op de A- en N-wegen samen 927 kilometer. De stijging is opvallend, zegt de ANWB. In 2017 was de filezwaarte stabiel gebleven. De weersomstandigheden zijn volgens de ANWB de oorzaak. De grote storm in januari heeft ook bijgedragen aan de stijging van de filedruk.