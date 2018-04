Hup Corine! Zij steunen jou

Corine van het Rijnmond Running Team in de radiostudio

Op 8 april staan zes sportievelingen namens het Rijnmond Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Samen met Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld gaan ze de uitdaging aan.

Rijnmond Runner Corine kan niet wachten tot het zondag is. De afgelopen weken trainde ze veel. Ze ging op stap met ons team, maar ook met de Running Rebels en die hebben een toffe boodschap voor haar.

Artikel gaat verder onder filmpje



Woensdagochtend was Corine te gast in het programma Wakker@Rijnmond.nl. Haar grote geheim voor deze marathon: intervaltraining, korte stukjes op hoog tempo lopen. Laten we hopen dat het zich zondag uitbetaald. Hup Corine.