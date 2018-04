Deel dit artikel:











Windpark Krammer haalt meer dan 10 miljoen euro op in 24 uur Windpark Krammer krijgt nog 29 windmolens Foto: Jelle Gunneweg Windpark Krammer is nu nog vrij leeg Foto: Jelle Gunneweg Onderdelen van een windmolen voor Windpark Krammer Foto: Jelle Gunneweg

Voor Windpark Krammer is binnen 24 uur meer dan 10 miljoen euro binnengehaald. Dat is meer dan het streefbedrag. "Dinsdag ging om 10:00 uur de inschrijving voor de obligatielening open en toen is het meteen losgegaan", vertelt constructiemanager Erik Houtepen.

Het windmolenpark bij de Krammersluizen, tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland, is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Ruim 4 duizend leden van coöperaties Deltawind en Zeewind ontwikkelen dit windpark en worden mede-eigenaar. Ook bewoners kunnen via de obligatielening voor minimaal 500 euro mee-investeren in het project. En het animo hier zo groot is, is opmerkelijk gezien de protesten tegen de komst van de windturbines. "Een grote stille meerderheid staat blijkbaar positief tegenover dit initiatief", zegt Houtepen. "Het is een kleine minderheid die heel veel lawaai maakt en niet meedoet." Zestien windturbines zijn reeds opgeleverd. Daarvan zijn er vorige week vijf door Windpark Krammer overgenomen. Maart 2019 moeten alle 34 windturbines draaien. Samen leveren ze dan energie aan 100 duizend huishoudens. Die doelstellingen worden volgens Houtepen zeker gehaald. ''Zoals het er nu naar uit ziet gaan we dat makkelijk halen."