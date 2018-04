Deel dit artikel:











Classicrace-zeilstudenten vissen Noordzeeplastic op

De jubileumversie van de traditionele Race of the Classics-zeilrace naar Groot Brittanië en terug, staat voor de 434 deelnemende hogeschool en universiteitsstudenten deze 30 ste keer in het teken van Noordzeeplastic vissen.

Voor deze speciale 'fishing for litter'-editie heeft elk team aan boord van de 20 twee en driemasters een zogeheten Big Bag oftewel een grote puinzooizak mee. In de komende 6 race-dagen hopen de studenten-teams dan gezamenlijk zo'n 300 ton plastics en ander drijfvuil van het Noordzeeoppervlak te kunnen zeven, waarna de rommel eenmaal uitgeladen bij het finish- en eindstation Beverwijk een nieuw gerecycled leven zal worden gegeven. Vloggende vlaggenist Jack Kerklaan zwaait het bonte gezelschap milieubewuste nerds, zelfbedruipende studenten en stufi's van de Veerhaven- en Maaskade uit voor een naar wij hopen behouden maar vooral schone vaart