Politie doet weer onderzoek in het water bij vindplaats Orlando

De politie doet woensdag weer onderzoek in het water waar het lichaam van de 17-jarige Orlando Boldewijn is gevonden. De jonge Rotterdammer is in Den Haag gevonden, maar het onderzoek wordt gedaan door de Rotterdamse politie.

We zijn nog steeds met man en macht bezig te achterhalen wat er is gebeurd, vertelt een politiewoordvoerder. Daarom is er weer onderzoek in de plas, bij het Böttgerwater. "We zijn de bodemdiepte in kaart aan het brengen."

In kaart brengen

De politie doet momenteel geen reconstructie naar de verdwijning van Orlando. Of dat nog gedaan gaat worden, hangt af van de uitkomsten van het onderzoek op woensdag.

Door de bodem in kaart te brengen met een speciale boot hoopt de politie meer over het water te weten te komen. Volgens de woordvoerder is dit maar één van de vele onderzoekshandelingen. "Het is eigenlijk een onderzoek in het grote onderzoek."

Team Grootschalige Opsporing

Het onderzoek wordt gedaan door Team Grootschalige Opsporing. Hoe lang het team nog nodig heeft, durft de politie niet te zeggen.