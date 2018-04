Opvolger voor Wallenpop in Hellevoetsluis

Hellevoetsluis kan in augustus toch genieten van muziek. In plaats van Wallenpop, dat bijna veertig jaar werd georganiseerd, is er dit jaar Vestingpop als alternatief.

Wallenpop was vorig jaar voor het laatst, omdat de financiële risico's en organisatorische verantwoordelijkheid te groot werden. Ook voor het nieuwe festival gelden deze risico's, beaamt initiatiefnemer Petra Sonneveld.

Om die te beperken zal het festival geen één op één kopie van zijn voorganger worden. De datum blijft het zelfde, maar de locatie verandert bijvoorbeeld wel. In plaats van in De Vesting, vindt het festival dit jaar plaats op Het Zuidfront. "Op dit terrein is het makkelijker om zo'n festival te organiseren, want het is veel beter toegankelijk."

Naast muziek zal er op het nieuwe Vestingpop ook kunst en theater te bewonderen zijn. De gemeente subsidieert het festival met 20 duizend euro. Met Vestingpop wordt volgens de gemeente voldaan aan de wens van veel inwoners.

Het is nog niet bekend wie er tijdens het festival op het podium zullen staan. Daar is de organisatie nog hard mee bezig, vertelt Sonneveld. "We hebben woensdagmorgen pas groen licht gekregen. De doelstelling is in ieder geval dat al het lokale talent uit Hellevoetsluis en Rotterdam aan bod komt. Ook zijn we bezig om mooie namen te programmeren, maar daar kunnen we nu pas echt mee beginnen."

Het popevenement vindt op 4 augustus plaats op Het Zuidfront in Hellevoetsluis.