Deel dit artikel:











Toch muziek tijdens Vestingdagen in Hellevoetsluis

Hellevoetsluis kan in augustus toch genieten van muziek tijdens de Vestingdagen. In plaats van Wallenpop, dat bijna veertig jaar werd georganiseerd, is er dit jaar Vestingpop als alternatief.

Wallenpop was vorig jaar voor het laatst, omdat de financiële risico's en organisatorische verantwoordelijkheid te groot werden. Naast muziek zal er op het nieuwe Vestingpop ook kunst en theater te bewonderen zijn. De gemeente subsidieert het festival met 20 duizend euro. Met Vestingpop wordt volgens de gemeente voldaan aan de wens van veel inwoners. Het popevenement vindt, tijdens de Vestingdagen op 18, 19 en 20 augustus, plaats op Het Zuidfront in Hellevoetsluis.