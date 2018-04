FC Dordrecht gaat stadion verbouwen

FC Dordrecht gaat het stadion aan de Krommedijk opknappen en verbouwen. Dat hebben de club en de gemeente Dordrecht woensdagmiddag bekendgemaakt.

Het plan is nog niet concreet, maar moet dat eind 2018 wel worden. Dan moet ook duidelijk worden waar de minimaal benodigde 7 miljoen euro vandaan moet komen.

Algemeen directeur van FC Dordrecht, Hans de Zeeuw, heeft vertrouwen in het project: "Na vele nieuwbouwplannen hebben we nu een plan met goede kans van slagen."



Verbouwingsplan

Het zijn niet de eerste plannen die FC Dordrecht heeft voor een nieuw stadion. Al meer dan tien jaar streeft de club naar de bouw van een nieuw stadion.

De nieuwbouw moest eerst verrijzen aan de rand van de stad en later was er een plan om het te bouwen op de huidige locatie of pal daarnaast. Al die plannen sneuvelden omdat ze te duur bleken.



Inbreng gemeente

De gemeente Dordrecht heeft altijd het standpunt ingenomen dat de profclub een bedrijf is en er dus niet wordt meebetaald aan de bouw van een stadion.

Wel is de gemeente bereid om voorzieningen op en rond het stadion te betalen. Dat zijn voorzieningen zoals de parkeerplaats en toegangsweg.

Uitvoering plannen

Op het sportpark aan de Krommedijk trekt komend seizoen ook voetbal vereniging OMC in. Deze voetbalclub moet verhuizen vanwege een langslepend conflict met de buren van sportcomplex De Corridor. Die klaagden bij de rechtbank met succes over geluidsoverlast van de voetballers.