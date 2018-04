Deel dit artikel:











Bibliotheek Rotterdam kort ontruimd na vondst verdacht pakket Foto: Esther Godijn De inhoud van het pakket. Foto: MediaTV Foto: MediaTV

De Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat in het Rotterdamse centrum is woensdagmiddag korte tijd ontruimd geweest. Er was een verdacht pakket met uitstekende draden gevonden bij de ingang.

Het plein voor de bibliotheek werd afgezet. Gebouwen in de buurt, zoals de Markthal, bleven wel gewoon toegankelijk. Bomexperts van de politie werden opgeroepen om de situatie te onderzoeken. Die concludeerden rond 15:45 uur dat er geen gevaar bestond. Er zat een radio in het pakket. De eigenaar is volgens de politie overigens nog niet gevonden. De politie rukt vaker uit voor verdachte pakketjes. Vorige week was het nog raak op Rotterdam Centraal. Toen werd een groot deel van het station ontruimd. "We roepen mensen op verdachte situaties te blijven melden", aldus een woordvoerder van de politie.