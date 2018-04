Deel dit artikel:











Bibliotheek Rotterdam ontruimd

De bibliotheek in het Rotterdamse centrum is zojuist ontruimd. Er is volgens de politie een verdacht pakketje gevonden bij de ingang. Bomexperts van de politie zijn opgeroepen om de situatie te onderzoeken.

Ook het gebied bij de Markthal is volgens getuigen afgezet. Meer volgt.