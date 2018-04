Feyenoord blijft droomclub voor FC Groningen-aanwinst Mendes Moreira

Schiedammer Ahmad Mendes Moreira staat aan het begin van een mooi avontuur bij FC Groningen. De 22-jarige voetballer verruilt komende zomer de amateurs van Kozakken Boys voor het profvoetbal. Mendes Moreira kwam een aantal jaar geleden in de jeugd uit voor Feyenoord en dat blijft voor altijd zijn droomclub.

Dit zegt de aanvaller in het radioprogramma Middag aan de Maas. "Ik ben nog steeds Feyenoord-supporter en dit seizoen ben ik ook al vaak naar De Kuip geweest. Al heb ik me de laatste maanden ook in FC Groningen verdiept en is dat ook wel mijn 'cluppie' geworden. Ik kan echt niet wachten om te beginnen'', aldus Mendes Moreira.

Hij tekende woensdag een contract voor een jaar, met een optie voor nog eens twee jaar. Zijn huidige trainer bij Kozakken Boys, Danny Buijs, tekende al eerder een contract bij FC Groningen en is dus ook volgend seizoen zijn coach. ''Danny kaartte in een gesprek met technisch manager Ron Jans aan dat hij wel twee spelers wist die interessant waren voor de club. Er zijn in totaal drie scouts komen kijken. Ron Jans is zelf ook een keer langs geweest en ze waren overtuigd dat ik genoeg kwaliteiten heb om daar te kunnen voetballen.''

