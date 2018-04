Waterdrone speurt naar bommen in Strijen uit WOII

Het waterschap Hollandse Delta maakt voor het eerst gebruik van een waterdrone. Het knalgele bootje kijkt met sonarapparatuur of de bodem van De Keen bij Strijen vrij is van explosieven, zodat er veilig gebaggerd kan worden.

Eerder onderzoek naar de waterbodem en bagger in dit deel van de Keen heeft aangetoond dat er ondefinieerbare objecten in de bagger liggen. Niet duidelijk is echter of dit bijvoorbeeld fietsen of koelkasten zijn of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Strijen werd tijdens de oorlog flink getroffen, voor een groot deel door bommen die voor Rotterdam bedoeld waren. De kans dat er nog in de bodem zitten is dus zeker aanwezig.

De waterdrone is uitgerust met zonnepalen en vaart volledig elektrisch. Het is een opvallende verschijning. “Ja het is zeker een bijzonder ding”, vertelt heemraad Lies Struik enthousiast. “Hij kan tot wel 4 meter diep de bodem doorzoeken. Al is dat hier niet eens nodig, want zo diep baggeren we niet.”

Grote mensenspeelgoed

Rick Molenaar van Aquatic Drones BV staat met een soort grote joystick langs de kant van het water om de drone te besturen. "Grote mensenspeelgoed inderdaad", zegt hij lachend. “De drone kan ook automatisch bestuurd worden, maar dat is wettelijk nog niet toegestaan."

De sonarbeelden die de onderzoekers binnenkrijgen zijn niet te vergelijken met de gewone dronebeelden die we kennen van de zoemende, vliegende varianten. "Het is meer te vergelijken met de beelden die je krijgt bij een echo. We zien niet precies wat er op de bodem ligt, maar kunnen wel vormen onderscheiden. Zo zien we vandaag dat er een autoband of iets dergelijks op dit stuk ligt.”

De waterdrone heeft nog een paar dagen nodig om het hele gebied in kaart te brengen. Tot nu toe is er nog geen explosief aangetroffen.