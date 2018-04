Rotterdamse groenteboer haalt geld op voor Daniël den Hoed

Van de grote, kartonnen collectebus voor de ingang van de supermarkt zullen klanten van de Albert Heijn Laan op Zuid in Rotterdam-Feijenoord niet meer opkijken. Al voor het derde jaar op rij kunnen bezoekers van het filiaal hier een donatie achterlaten voor groenteboer Frank van Wijngaarden.

Frank is werkzaam op de groente- en fruitafdeling van de Albert Heijn Laan op Zuid. Nadat zijn moeder een aantal jaar geleden overleed aan kanker besloot hij de marathon van Rotterdam te gaan rennen voor stichting Daniël den Hoed.

In een grote 'collectedoos' kunnen bezoekers hun donatie achterlaten voor groenteboer Frank. Toen hij de marathon voor het eerst liep in 2016 haalde hij 2177 euro op, een jaar later was dat zo’n 1050 euro en deed hij mee aan de Roparun. Dit jaar is de marathon weer aan de beurt en hoopt Frank opnieuw aardig wat geld op te halen voor kankeronderzoek.

Zijn collega’s, waaronder supermarktmanager Hans Rustwat, zijn apetrots. "Iedereen heeft in zijn privéleven te maken met mensen die kanker hebben, dus we willen Frank graag steunen in zijn initiatief om daar iets aan te doen", meent Rustwat. Om deze reden mocht Frank ook dit jaar zijn collectebus weer voor de ingang van de supermarkt parkeren.

Supermarktbezoekers zijn enthousiast, vertelt de groenteboer. "Begin januari werd al aan me gevraagd: 'Frank, wat ga je dit jaar doen?'" lacht hij. "Het is elk jaar weer een uitdaging." Doordat er bij zijn vader inmiddels ook kanker is geconstateerd is zijn drive alleen maar groter. Een nieuw persoonlijk record? "Dat komt wel goed. 3.58.09, daar heb ik over gedroomd."