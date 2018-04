De Open Microfoon in Rijnmond Nu

Deel dit artikel:











Het is woensdag en dat betekent de Open Microfoon in het derde uur van Rijnmond Nu! Wat heb je te melden? BEL 010 - 436 44 36.Ga je binnenkort weer de tuin opknappen met het lenteweer? Of ben je daar al mee bezig? Ook is het alweer 50 jaar geleden dat Martin Luther King overleed, wat betekent King voor jou? Of wil je ons laten weten wat jij zou willen veranderen in deze maatschappij? Bel in het laatste uur naar 010 436 44 36 of stuur een mailtje naar Nu@rijnmond.nl.Rijnmond Nu Twitterkanaal:

Geschreven door Danique Crijnen

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.