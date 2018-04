20.000 euro voor gouden tip in Rotterdamse moordzaak

De politie looft een beloning van 20.000 euro voor de gouden tip uit om de moord op de 42-jarige Ergin Başakçi uit Hellevoetsluis op te lossen. Hij werd op 28 augustus doodgeschoten op het Noordereiland in Rotterdam.

De schietpartij vond plaats voor eetcafé XO Food & Lounge aan de Prins Hendrikkade. Başakçi werd mogelijk de hele avond gevolgd voor hij werd doodgeschoten.

Getuigen zagen na de schietpartij een witte Volkswagen Polo wegrijden. Deze auto werd later uitgebrand teruggevonden in de Nassauhaven. Een uitgebrande auto in Diemen, een KIA Rio, bleek later de tweede vluchtauto te zijn. De politie is in het bijzonder op zoek naar meer informatie over beide vluchtauto's en een blauwe Volkswagen.

De zaak komt donderdag vanaf 17:20 uur aan bod in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond.