Blog Joey: het is zover

Na acht maanden trainen en opbouwen is het eindelijk zover. De laatste week voor de marathon is aangebroken. De wedstrijd waarop alles afgestemd is, waarvoor ik volop getraind heb, veel dingen heb gelaten en de wedstrijd die altijd zover weg leek, staat dan nu echt voor de deur.

Ondanks dat het allemaal om 8 april draait, vind ik deze hele week toch het leukst. Het voelt eigenlijk alsof ik bijna op vakantie ga.

Voor het hele Running Team is het sowieso een leuke week. We komen allemaal één voor één op de radio, op TV Rijnmond komen we voorbij in korte filmpjes en we hebben een laatste bijeenkomst gepland staan. Die avond maak ik ook mijn laatste kilometers van de voorbereiding en dan mag ik het na bijna 900 kilometer trainen zondag laten zien.

Inzamelingsactie

Ook de inzamelingsactie voor mijn goede doel, de stichting Voor Sara, zit er dan op. Inmiddels is de teller aardig opgelopen tot een bedrag wat ik vooraf absoluut niet verwacht had. De laatste dagen verwacht ik nog wat bedragen te ontvangen en daarna zal ik het totaalbedrag gaan overhandigen aan de stichting. Heel mooi lijkt me dat om te gaan doen.

Al die maanden heb ik voor mijn gevoel steeds meer een band gekregen met de stichting en dan is daar eindelijk het moment waarvoor je alles hebt gedaan. Dat je eindelijk dat geld kan overhandigen. Ik ben reuze benieuwd waar de teller op gaat eindigen.

Nu is het echt aftellen geblazen, vrijdag begint het allemaal echt. Dan gaat het startnummer gehaald worden en kom ik altijd helemaal in de marathonstemming. De kleding ligt klaar en ik hoor mijn bedje al roepen, want deze week is de extra slaap die je eigenlijk hoort te nemen wel een mooi bijkomend voordeel.

Eindtijd op de marathon

De laatste tijd is me veel gevraagd naar mijn doel voor de marathon. Uiteraard is dat een persoonlijk record, maar op welke tijd ik ga inzetten vind ik heel lastig om te bepalen. Inmiddels wordt het door de warme weersvoorspellingen iets makkelijker. Want daardoor bouw ik voor mijzelf toch een veiligheidsmarge in, omdat je jezelf zeker in een warme marathon extra tegen kan gaan komen.

Het antwoord op de vraag voor mijn aanvangstempo denk ik ook niet te kunnen beantwoorden voor de start. Ik denk dat ik dat onderweg na de eerste kilometers pas zal gaan bepalen. Afhankelijk van hoe die kilometers aanvoelen. Maar dan is het echt begonnen. 42 kilometer genieten.

Ik kijk nu al uit naar de mooie punten onderweg: de start, de Erasmusbrug, de aankomst op Slinge, de Mariniersweg, de Boezemstraat, de NN Hardloopsupporter en natuurlijk de Coolsingel. Ik krijg al een enorme glimlach als ik aan al die punten denk.

Rituelen en gewoontes

Nu nog even de laatste dagen goed doorkomen en goed voorbereiden op de start. Dat betekent veel rusten, goed eten, heel goed drinken, een laatste massage en op de ochtend van de marathon mijn ochtendritueel goed afwerken zonder onnodige stress dat ik weer eens iets niet kan vinden.

Ik heb er heel veel zin in. Voor mijn medelopers: heel veel succes! Ik hoop dat jullie allemaal gezond en fit de finish zullen bereiken.