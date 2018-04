Winkels tijdens Dodenherdenking toch dicht

De winkels in Rotterdam gaan op 4 mei toch dicht om 19:00 uur. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

De afgelopen weken ontstond beroering omdat Dodenherdenking dit jaar op vrijdagavond valt, de koopavond in Rotterdam. Sommige winkels willen gewoon open blijven.

Een raadsmeerderheid van Leefbaar Rotterdam, VVD, PvdA, CDA en CU/SGP was daar fel op tegen en vroeg om opheldering.

Volgens Aboutaleb is na wijziging van de Winkeltijdenwet in 2013 over het hoofd gezien dat dat gevolgen heeft voor Dodenherdenking. Dit jaar valt die voor het eerst samen met de Rotterdamse koopavond.

"Wij zijn het eens met de gedachte dat wij tijdens de Nationale Herdenking onze oorlogsslachtoffers herdenken en dat daarbij een koopavond ongepast is. Juist in Rotterdam wordt dit vanwege het verleden door het publiek begrijpelijkerwijs ook zo gevoeld", aldus Aboutaleb namens het college.