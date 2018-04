Sociale supermarkt Vlaardingen dicht door faillisement

De supermarkt voor minima in Vlaardingen is gesloten. De moederorganisatie, Coöperatie Vlaardingen Werkt, heeft woensdagmiddag haar faillissement aangevraagd. In de supermarkt konden mensen met een bijstandsuitkering voor de helft van de prijs boodschappen doen.

Vlaardingen Werkt vroeg eind 2017 als laatste redmiddel 176.500 euro extra subsidie aan de gemeente. Dinsdag adviseerde het college de gemeenteraad om het geld niet te verstrekken.

"Dat was een laatste redding", vertelt voorzitter Ben van de Velde van Vlaardingen Werkt. "In de loop der jaren heeft de gemeente al diep in de buidel getast. We hadden teveel schulden."

De schulden komen volgens Van de Velde doordat "de sociale onderneming in grote mate afhankelijk was van fondsen en giften en er onvoldoende in eigen inkomsten werd voorzien".

Niet quitte draaien

Een jaar geleden opende Vlaardingen Werkt nog de supermarkt waar Vlaardingers die rond moeten komen van een minimuminkomen goedkoop hun boodschappen konden doen . Anderen konden hier ook terecht, maar die betaalden het volle pond. Zij kwamen alleen te weinig.

"We hadden gehoopt dat er ook Vlaardingers met een ruimere portemonnee boodschappen kwamen doen. Die kwamen alleen niet." De coöperatie hoopte met de supermarkt ook extra inkomsten te genereren. "We wilden in ieder geval quitte draaien, maar dat lukte al niet."

De supermarkt moest daarnaast ook werklozen opleiden en aan een baan helpen. Dat was ook het idee achter andere initiatieven van Vlaardingen Werkt, zoals een klussenploeg, kapsalon en fietsenwerkplaats. Ook deze bedrijven zijn sinds woensdagochtend gesloten.