De Europese kampioenschappen judo die in het einde van april in het Israëlische Tel Aviv worden gehouden, komen nog te vroeg voor de Rotterdamse Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis uit Hoogvliet. Beide judoka's zijn geblesseerd.

Verkerk heeft last van een kwetsuur aan de schouder. Steenhuis is onlangs aan haar knie geopereerd en moet nog zeker twee maanden herstellen. Beide judoka's uit de regio komen uit in de klasse -78 kilogram.