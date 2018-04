Beneluxtrein stopt niet meer in Dordrecht

De Beneluxtrein stopt vanaf maandag niet meer op station Dordrecht. Daarmee missen reizigers van en naar Dordrecht nog een intercityverbinding. Sinds december vorig jaar stopt de intercity Den Haag - Eindhoven ook niet meer in Dordrecht.

Met de komst van de Fyra zou de Beneluxtrein al niet meer via Dordrecht en Roosendaal rijden. Toen die nieuwe treinen snel weer van het spoor gehaald werden, bleef de Beneluxtrein de oude route afleggen.

"We snappen heel goed dat dit voor sommige mensen vervelend was", zegt een woordvoerder. "Mensen sturen ons berichten dat ze speciaal voor deze verbinding naar Roosendaal verhuisd waren, maar we hebben dit al zeker zes jaar geleden aangekondigd. Er zijn ook mensen speciaal naar Breda verhuisd. We voeren nu onze oudere plannen uit."

De Beneluxtrein reed in 1957 voor het eerst. De trein kreeg destijds zijn naam om de Europese eenheid te vieren, de trein gaat verder onder de naam Intercity Brussel.

De NS zal zondag 'feestelijk stilstaan' bij de laatste rit. De trein tussen Amsterdam en Brussel stopt vanaf maandag wel in Breda en niet meer in Dordrecht en Roosendaal. Deze twee stations krijgen een herinneringsbord van de NS.