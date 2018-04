Rozenburgers boos over 'verkeerde' plaatsing geluidsscherm

Bewoners rond de Druivenhoek in Rozenburg voelen zich in de maling genomen door het Rotterdamse stadsbestuur. Vorig jaar werd een plan gepresenteerd om aan de achterkant van de woningen een scherm te plaatsen tegen het lawaai van voorbijkomende vrachtwagens.

Een 'greenwall' met aan twee kanten begroeiing, drie meter hoog, tachtig centimeter breed en het onderhoud zou door de gemeente worden geregeld. Bewoners, gebiedscommissie, woningbouw en de plaatselijke politieke partijen waren enthousiast en dus tekenden de Rozenburgers voor het ontwerp.

Zelf onderhoud

"En nu presenteren ze ineens een heel ander plan", zegt Leen van Dijk, een van de bewoners.

"De greenwall blijft, maar we moeten zelf het onderhoud doen, we moeten alle bestaande schuttingen afbreken. Doen we dat niet dan krijgen we een verticaal scherm van drie meter hoog voorzien van zwart plastic. En de wal komt nu direct op tegen onze erfgrens aan. Alles behalve de gemaakte afspraken nakomen."

Inloopavond

Ook de gebiedscommissie is bekend met de problemen. Frank Schellenboom is voorzitter en vult aan: "Op woensdag 11 april is er een informatiebijeenkomst. Wij zijn officieel niet uitgenodigd omdat het een inloopavond betreft. Maar ik ga zeker als bewoner van Rozenburg luisteren waarom Rotterdam ineens de plannen heeft gewijzigd."

De plaatselijke politiek onder aanvoering van de VVD en SP gaat op 12 april tijdens de gemeenteraadsvergadering in Rotterdam inspreken. "Het is voor ons voorlopig de enige officiële manier om een een reactie van de wethouder te ontlokken", aldus Mark Smit van de VVD "Het is inmiddels een dossier wat al drie jaar duurt."

De gemeente laat in een reactie weten met de bewoners in gesprek te zijn en niet op de uitkomst van de informatiebijeenkomst van 11 april vooruit te willen lopen.