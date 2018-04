Deel dit artikel:











120 troostbeertjes voor brandweer Vlaardingen

Medewerkers van de brandweer in Vlaardingen hebben woensdag 120 troostbeertjes in ontvangst genomen. Ze kunnen ze uitdelen aan getraumatiseerde kinderen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van een brand of ongeval.

Omdat de zorgverzekeraars de troostberen niet vergoeden, is sponsoring noodzakelijk. Het vrouwennetwerk Ladies Circle Schiedam haalde onlangs geld op om de knuffels mogelijk te maken. "De brandweer Vlaardingen ontving ons fantastisch! De kinderen (en wij ook!) vonden het te gek!", aldus een vertegenwoordigster van het vrouwennetwerk over de overhandiging op de brandweerkazerne.