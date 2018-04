Deel dit artikel:











Weer pakketbezorger overvallen in Rotterdam

Een pakketbezorger is woensdagmiddag overvallen in de Slotstraat in Rotterdam-Kralingen. Twee overvallers gingen er met pakketjes uit zijn bestelbus vandoor.

De man liep van een huis terug naar zijn bestelbus, toen twee onbekende mannen hem bedreigden. Zij namen een onbekend aantal pakketjes uit zijn busje mee en zijn gevlucht in in de richting van de Hoflaan. Eén van hen was opvallend lang, waarschijnlijk rond de 2 meter. De pakketbezorger bleef ongedeerd. Pakketbezorgers worden vaker overvallen . De afgelopen maand was het in Rotterdam drie keer raak . Veelal bestond de buit uit mobiele telefoons .