Rotterdamse treinfanaat lyrisch over eerste rit Eurostar

Een historische gebeurtenis woensdag op Rotterdam Centraal. Om 12:30 uur kwam de eerste treinrit met passagiers van de Eurostar vanuit Londen aan. Onder de eerste passagiers was ook de Rotterdamse treinfanaat Hildebrand van Kuijeren.

De Rotterdammer beheert Treinreiziger.nl en kwam superlatieven tekort. "Het is fantastisch, in drie uur van Londen naar Rotterdam. Het gaat heel snel. De tijd vloog voorbij. Het is zeer comfortabel."

Een van de mooiste momenten vond hij het vertrek in London. "Het is bijzonder dat je met een eerste rit mee kan gaan."

Van Kuijeren is er zeker van dat dit het begin is van een vervoersrevolutie. "Er vliegen nu nog zestig vliegtuigen tussen Nederland en Londen. Dat gaat veranderen als je voor dezelfde prijs met de trein kan gaan. Het is prettig als mensen niet hoeven te wachten bij inchecken en met het vliegtuig kom je buiten de stad aan."