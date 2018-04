Rechters kritisch over proef met legale wietteelt

Hennepplant in kwekerij

De proef met legale wietteelt kan leiden tot allerlei rechtszaken. Dat komt omdat de proef op gespannen voet staat met internationale verdragen. Dat zegt de Raad voor de rechtspraak in een advies aan minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus, die een wetsvoorstel voorbereidt.

Rotterdam is één van de gemeenten die mee wil doen aan de proef waarin vier jaar lang hennep verkocht kan worden in coffeeshops zonder dat het strafbaar is. Nu wordt de verkoop gedoogd. Daarnaast worden telers uitgekozen die alleen voor dit experiment hennep telen.

Dat kan volgens de Raad voor de rechtspraak ook tot rechtszaken leiden. Doordat er maar een beperkte selectie van telers en coffeeshops mag meedoen, is er sprake van willekeur en rechtsongelijkheid.

In totaal mogen er zes tot tien gemeenten meedoen. Rotterdam wil meedoen omdat het de politie ontlast. Op dit moment zitten er volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb "tientallen procenten van de politiecapaciteit in drugsgerelateerde zaken ".

Welke gemeenten er aan de test mee mogen doen, is nog niet bekend. Ook de regels, voorwaarden en het toezicht moeten nog worden vastgelegd. Dat zal een adviescommissie doen.

De Raad voor de rechtspraak wil meer duidelijkheid van Grapperhaus en mogelijk aanpassing van het wetsvoorstel.