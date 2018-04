Donderdag in Bureau Rijnmond: ontvoering en beloning

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag onder andere aandacht aan de ontvoering van een 16-jarig meisje uit Middelharnis en de liquidatie van de 42-jarige Ergin Başakçi uit Hellevoetsluis.

Het meisje reed dinsdag 13 maart op klaarlichte dag over de Industrieweg in Middelharnis. Volgens haar verklaring werd ze daar om 15:15 uur van haar fiets getrokken en drie kwartier later ongedeerd op de Mariadijk in Ooltgensplaat weer achtergelaten. De politie is op zoek naar getuigen.

Beloning

In het onderzoek naar de liquidatie van de 42-jarige Ergin Başakçi uit Hellevoetsluis, looft de hoofdofficier van justitie een beloning uit van 20.000 euro. Başakçi werd op 28 augustus 2017 doodgeschoten op de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

De politie is in het bijzonder op zoek naar informatie over een witte Volkswagen Polo met zwart zonnedak, een donkergrijze Kia Rio en een blauwe Volkswagen.

Man gestoken

In een café aan de Singel in Schiedam hadden twee mannen op 3 februari een woordenwisseling. Volgens het slachtoffer zou de verdachte hem bij het naar buiten gaan van het café hebben opgewacht en de confrontatie met hem zijn aangegaan.

Tijdens die confrontatie is een mes gebruikt en is het slachtoffer twee maal gestoken. Er zijn beelden van de verdachte.

Schieten, overval en straatroof

Daarnaast ook aandacht voor een overval op een tankstation aan de Ringdijk in Zwijndrecht, een straatroof in Rotterdam en een schietincident in Capelle aan den IJssel.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.