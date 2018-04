Tranen op laatste werkdag voor transgender buschauffeur Janny

"Ik mag vandaag mijn laatste dienstje doen", zegt Janny Oldenburger donderdagochtend huilend op Radio Rijnmond. De 66-jarige buschauffeur blijft voor de gezelligheid toch af en toe werken, omdat ze anders haar collega's gaat missen. De collega's die haar bij haar transitie van man naar vrouw enorm hebben gesteund.

Janny gaat pas sinds 2011 als vrouw door het leven, terwijl ze zich als 4-jarige al een meisje voelde. "Zolang mijn ouders leefden, heb ik die laatste stap uit respect voor hun niet gezet", zegt de buschauffeur.

"Daarvoor trad ik regelmatig op als Janny op bruiloften, partijen en feestjes. Maar ik zei altijd dat ik na het omkleden wel Janny bleef voor de rest van de avond, want voor een half uurtje optreden ga ik niet anderhalf uur in de schmink."

Geen travestiet

Haar collega's reageerden vrij nuchter op de transitie, omdat ze al wisten dat hun mannelijke collega Jan als hobby optrad als. "Dat was een uitvlucht van iets wat ik eigenlijk vanaf mijn vierde jaar al wou. Uiteindelijk heb ik alleen met een A4'tje verteld dat het enige wat er verandert, is de verpakking; de rest blijft hetzelfde."

Ook de reizigers reageerden positief, maar niet allemaal. Er was een bus vol schoolkinderen kritisch, maar die kinderen werden door Janny in vijf minuten monddood gemaakt.

"Ik heb gewoon gezegd: jongens, ik ben geen travestiet. Als je niet weet waar je over praat, ga dan lekker googlen wat een transgender is. Als je vragen hebt, kom naar me toe, ik sta open voor alles", aldus Janny, die gaat genieten van haar nieuwe leven.