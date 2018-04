Kleine brand op veerboot Maassluis-Rozenburg

Op de veerpont tussen Rozenburg en Maassluis heeft donderdagochtend korte tijd brand gewoed. De spitsboot is daardoor momenteel uit de vaart genomen, maar reizigers kunnen wel met de gewone pont overvaren, zegt rederij Ottevanger OV.

Het vuur ontstond rond 07:40 uur in de machinekamer op de boot richting Rozenburg. Het ging om een kleine brand die snel onder controle was, meldt de brandweer. De oorzaak is nog onbekend.

Op het moment dat de brand uitbrak, was een aantal mensen aan boord. Zij konden op tijd aan wal komen. Er waren geen auto's op de pont.