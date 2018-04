Deel dit artikel:











Je was gewaarschuwd: gemeente knipt fietsen weg in aanloop naar marathon Foto: Gemeente Rotterdam

Let deze week goed op met het parkeren van je fiets in Rotterdam. De gemeente is donderdagochtend begonnen met het weghalen van fietsen in het centrum, in het kader van de marathon van aankomende zondag.

Bij de start en de finish van de marathon in Rotterdam mogen geen fietsen staan. Met waarschuwingsborden en briefjes op tweewielers zijn fietsers hier de afgelopen dagen van op de hoogte gebracht. De fietsen die deze week toch nog op de Coolsingel staan, worden losgeslepen en naar het Fietspunt aan de Koperstraat in Rotterdam-Alexander gebracht. Mensen die hun fiets missen, kunnen deze daar gratis ophalen. Normaal kost dat 20 euro.