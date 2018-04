Nachttrein naar Groningen blijft

De nachttrein tussen Rotterdam en Groningen die twee jaar is uitgeprobeerd, mag blijven. Daardoor kunnen mensen uit Groningen en Drenthe die op vrijdagavond in Rotterdam zijn, ook ná middernacht naar huis.

Het gaat om één nachtelijke rit in de week. Die trein vertrekt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 00:05 uur uit Rotterdam en komt iets voor 03:00 uur aan in Groningen. Na Zwolle stopt hij op alle tussengelegen stations.

De nachttrein rijdt in ieder geval de komende twee jaar. Daarna wordt opnieuw gekeken of er genoeg mensen gebruikmaken van deze verbinding.