Feyenoord verlengt met El Hankouri

Feyenoord heeft het aflopende contract van Mo El Hankouri met een jaar verlengd. De buitenspeler, die dit seizoen is verhuurd aan Willem II, ligt zo vast tot de zomer van 2019. In het huidige contract stond een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen, die optie heeft Feyenoord nu gelicht.

De aanvaller zal na dit seizoen terugkeren bij de Rotterdamse club, waar hij ook deel uit maakte van de jeugdopleiding. "Dit is waar ik op gehoopt had. Ik wil uiteindelijk slagen bij Feyenoord en ook daarom ben ik blij met mijn verhuurperiode bij Willem II, waar ik ervaring kan opdoen op het hoogste niveau. Ik speel veel en heb plezier in het voetbal", aldus El Hankouri op de site van Feyenoord

El Hankouri is in navolging van Dylan Vente en Tyrell Malacia de derde Feyenoordspeler in korte tijd die zijn contract bij de club verlengd.