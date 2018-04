Honderden euro's boete voor 'levensgevaarlijk' spoorboomkruipen

De RET, de gemeente Rotterdam en de politie hebben donderdag 29 mensen op de bon geslingerd voor 'spoorboomkruipen'. Vooral scholieren en forenzen negeren de signalen dat de spoorboom naar beneden gaat en er een metro nadert.

Binnen twee uur maakten tientallen mensen zich schuldig aan het levensgevaarlijke gedrag. Zij kregen een boete van 104 euro.

RET-medewerker Samantha van Stight Thans stond incognito opgesteld en sprak de mensen vanuit haar functie als Bijzondere Opsporingsambtenaar op hun gedrag aan.

"We hebben heel veel meldingen gekregen van metrobestuurders die zich dood schrikken als mensen plotseling voor ze langs schieten. En als iemand struikelt, kunnen ze niet zomaar stoppen. Daarom handhaven we nu."

Dodelijke slachtoffers

De hele maand april vinden soortgelijke acties plaats op het metrospoor in Rotterdam-Oost. "Er zijn op dit traject in het verleden teveel (dodelijke) slachtoffers gevallen. De spoorwegovergang moet weer veilig voor iedereen zijn," aldus Van Stigt Thans.

Eerder zijn al waarschuwingen uitgedeeld aan minderjarige overtreders. Ook via de scholen zijn brieven verstuurd naar ouders. Nu worden de boetes uitgedeeld en moeten overtreders 104 euro betalen. Lang niet iedereen is het met de beslissing eens en protesteert. Maar metrobestuurder Jos Smulders vindt de actie meer dan terecht.

"Het lijkt onschuldig: nog even oversteken nadat het rode licht is aangegaan. Maar mensen beseffen niet dat je een bestuurder voor de rest van zijn carrière kan belasten als het misgaat. En wij willen anticiperen, maar je kan niet hard remmen want er zitten ook passagiers achterin je metro."