De NN Marathon Rotterdam volg je zondag natuurlijk via RTV Rijnmond

Met duizenden deelnemers aan de start en honderdduizenden langs de kant staat Rotterdam op zondag 8 april op zijn kop voor de NN Marathon Rotterdam. RTV Rijnmond volgt dit loopfeest op alle kanalen!

We brengen persoonlijke verhalen van lopers, soms grappig, soms ontroerend, maar altijd bijzonder. En natuurlijk zorgen we dat de laatste loper zijn of haar deelname aan de marathon nooit meer vergeet.

Schakel vanaf 09:00 uur in op Radio Rijnmond en vanaf 13:00 uur op TV Rijnmond. Volg www.rijnmond.nl om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en hou onze social media kanalen in de gaten voor de mooiste video's en foto's.

Wil je nu al in de stemming komen? Kijk dan hier naar ons Lope te lope-magazine, voor lopers en toeschouwers dé ideale voorbereiding op aanstaande zondag.