Slag bij Vlaardingen in historische roman Dubio

Vlaardingen herdenkt dit jaar de Slag bij Vlaardingen. In het jaar 1018 verslaan de manschappen van Graaf Dirk III het veel grotere leger van keizer Hendrik II. Deze gebeurtenis van 1000 jaar geleden speelt een belangrijke rol in de historische roman Dubio van Karin de Roos.

Het boek wordt op het zaterdag 7 april gelanceerd. De Roos biedt het eerste exemplaar aan aan burgemeester Jetten van Vlaardingen. "Het boek vervlecht heden en verleden rondom die Slag bij Vlaardingen, maar daar kan je op verschillende manieren naar kijken.

Tweestrijd



Dubio betekent tweestrijd. In het boek kom je die tweestrijd op verschillende niveaus tegen, soms letterlijk zoals bij die Slag bij Vlaardingen, maar soms ook een innerlijke tweestrijd", vertelt De Roos.

Het boek is een historische dubbelroman. Het ene verhaal begint in 1014 als de jonge Bernulf in het veenmoeras een mishandeld meisje vindt dat zich alleen haar naam kan herinneren: Germaine. Bernulf en Germaine zullen een paar jaar later een cruciale rol spelen in de Slag bij Flardinga.

2018



Het tweede verhaal speelt zich af in het Vlaardingen van 2018. Een jonge vrouw wordt in een psychiatrische kliniek opgenomen. Er kan niet worden vastgesteld wie ze is en waar ze vandaan komt. De vrouw beweert uit het 11e eeuwse Flardinga te komen en wil wanhopig terug.

Trailer Dubio



In het boek is de historische tijdlijn uit de de 11e eeuw opgenomen. De verhaallijn is fictie, maar de historische feiten kloppen. Dubio is de eerste roman van schrijfster Karin de Roos, die Historische en Kunstwetenschappen heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.