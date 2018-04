'Kinderen leren steeds minder goed fietsen'

Basisschoolleerlingen hebben steeds vaker niet of nauwelijks ervaring met fietsen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor hun veiligheid op de weg, maar ook voor later in het leven. Veilig Verkeer Nederland (VVN) maakt zich zorgen en gaat onderzoek doen.

Volgens de verkeersorganisatie worden kinderen steeds vaker met de auto naar school gebracht, waardoor ze te weinig ervaring op doen met fietsen.

"Daardoor wordt het ook drukker rond de school met auto's. Dat houdt andere ouders weer tegen om op de fiets te gaan. Dus dan zijn er nóg meer auto's en dat brengt veel gevaar met zich mee", zegt José de Jong van VVN.

Verkeersinzicht



Ook speelt mee dat sommige ouders door gaan naar hun werk en daarom de kinderen met de auto brengen of - omdat ze in zo'n stedelijk gebied wonen - de kinderen helemaal geen fiets hebben, legt De Jong uit.

En dat terwijl fietsen vanaf jonge leeftijd volgens Veilig Verkeer Nederland juist heel belangrijk is voor de ontwikkeling van verkeersinzicht.

"Als je vanaf jongs af aan op de fiets zit, doe je heel veel ontwikkeling op in verkeersinzicht, wat je op latere leeftijd heel goed kan gebruiken. Het verkeer in kunnen schatten is toch iets wat je later met je rijbewijs of op de fiets naar het voortgezet onderwijs heel veel nodig hebt."

Onderzoek



Donderdag vinden de verkeersexamens plaats op de basisscholen. In de dagen of weken erna houden scholen ook praktijkexamens. Veilig Verkeer Nederland gaat dan onderzoek doen naar hoe goed kinderen kunnen fietsen en hoe het kan dat sommige kinderen dit niet goed kunnen.

"Als het onderzoek klaar is, gaan we kijken wat de oorzaken zijn en kunnen we daar maatregelen op nemen. Dan kunnen we scholen bijvoorbeeld adviseren om fietsles te geven. Of als kinderen om financiële redenen geen fiets hebben, kunnen we daar in adviseren. Er zijn gemeentes die daar geld beschikbaar voor stellen."