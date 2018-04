Moordverdachte Graciëla wil praten

De verdachte van de moord op Graciëla Gomes Rodrigues is bereid een verklaring af te leggen. De 32-jarige Gilroy de J. uit Schiedam heeft sinds zijn arrestatie een half jaar geleden gezwegen.

De 21-jarige Graciëla is op 22 september 2017 gedood. Haar lichaam werd in de Krabbeplas in Vlaardingen gevonden. De vrouw was door messteken om het leven gebracht. De verdachte is haar ex-vriend.

Gilroy de J. is tijdens zijn detentie afgeluisterd. De gesprekken geven volgens de politie een duidelijk beeld van de man. Advocaat Luciano Newoor:"Dat is een negatief beeld. De politie geeft nu een mening over zijn persoon, terwijl zij daar volgens mij helemaal niet deskundig in is."

Stoornis

Het rapport is een van de redenen dat de verdachte nu toch gaat praten. "Hij wil zijn kant van het verhaal vertellen." De man wordt ook eind deze maand naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht gestuurd om te bekijken of hij een stoornis heeft.

Gilroy de J. was zelf niet aanwezig bij een korte zitting donderdag in Rotterdam. In december werd hij in de rechtszaal mishandeld door bekenden van het slachtoffer. Ook advocaat Newoor kreeg klappen. Beiden hebben geen aangifte gedaan, maar justitie kan ook zonder aangiftes besluiten tot vervolging.

De rechtszaak gaat over drie maanden verder. Ook dan zal het nog geen inhoudelijke behandeling zijn, omdat eerst het onderzoek in het PBC moet worden afgerond. Justitie maakte donderdag bekend dat er een wachtlijst is van 14 weken bij het PBC.